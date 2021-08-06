大陸官媒繼日前批判網路遊戲為「精神鴉片」、「電子毒品」，導致大陸網路巨頭騰訊股價重挫，未料新華社昨晚又發文指稱「配方奶粉影響母乳喂養」，讓對官媒發文極其敏感的A股股民剉咧等，周五（6日）相關奶粉股又撐不住了，包括伊利、蒙牛、飛鶴早盤一度重挫3~9%不等。

新華社報導，多名專家表示，配方奶粉營銷是影響孕產婦選擇母乳喂養的一大原因，需要加強對母乳代用品營銷行為的規範。

中國疾控中心營養與健康所副所長賴建強說，母乳是兒童出生後最佳的營養來源，母乳喂養使母親和嬰兒都受益，嬰兒出生後應堅持6個月純母乳喂養。數據顯示，全球各國都面臨著母乳喂養率未達到理想狀態的情況，目前全球超過一半的孩子，中國約三分之二的孩子沒有充分享受到母乳喂養的益處。

專家認為，嬰兒配方奶粉市場營銷活動對母乳喂養會產生負面影響，建議通過強制性法規規範母乳代用品營銷行為，尤其是軟廣告等隱性營銷。

受到市場消息衝擊，相關奶粉股早盤應聲倒地，中國飛鶴一度慘崩9%、雅士利國際暴跌6%、蒙牛重挫逾4%等，但終場跌幅收歛，蒙牛甚至翻紅小漲0.3%。

大陸官媒接二連三針對各類產業發文，引發相關公司股價狂瀉，不少網友嘲諷「這是要把資金趕到新能源和軍工啊」、「為防通脹不得不這樣！下一個輪到誰？」、「有病吧，那人家沒母乳的怎麼辦」、「最該轟的是房價」、「出拳沒有章法，你怎麼防？」