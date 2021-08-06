東奧運動健兒奪牌精彩表現，但台中卻發生全中運自由車項目金牌選手，學校名額不足，被迫流落到外縣市就讀高中，市議員張家銨6日抨擊，已有3名自由車選手北漂、南漂，變成台中選手代表外縣市回來自己人打自己人。教育局長楊振昇表示，國中自行車培訓專班127名學生，高中只大甲高中1校體育班招收38名學生，將鼓勵依高級中等以下學校體育班設立辦法規定，評估體育班招收自由車種類學生的可行性。

張家銨表示，台中市國中、高中發展運動項目嚴重不均，在地選手的受教權備受影響，不光是只有自由車項目在台中沒有發展的空間，運動舞蹈、射擊、圍棋、壘球、擊劍、滑輪等項目也無發展空間。

台中體育發展出現斷層，迫使選手必須要轉至其他縣市就讀，未來若參賽也是代表其他縣市參賽，根本就是要讓台中選手打自己人。

張家銨抨擊，市府打造「酷運動酷城市」，但依「2018-2020年台中市政府運動局辦理體育業務與推廣活動場次統計」資料顯示，「研習訓練活動」卻是舉辦最少的，市府無論是在教育上或體育推廣上都不重視人才的培養。

「金牌選手流落外地！」張家銨說，選手替台中得到榮耀，但如果北漂、南漂就回不來台中了，市府培育學生根本不夠用心。

教育局長楊振昇說，自由車原非全中運必辦種類，僅2011年及2018年台中市承辦全中運時列入選辦項目，直到2021年全中運，自由車才列入全中運必辦種類，台中市全中運代表隊於自由車項目成績斐然，共拿下26面金牌。

有鑑於台中市目前高中端，僅有大甲高中1校體育班招收自由車項目，教育局將積極協調其它市立高中職，鼓勵各校依高級中等以下學校體育班設立辦法規定，評估設立體育班並招收自由車種類學生的可行性，或依中等以上運動成績優良學生升學輔導辦法開設甄審、甄試與單獨招生名額，提供學生升學銜續。