義大利政府周四規定教師進入教室前，需先持有新冠豁免的證明，並且所有進出長途火車、飛機、輪船的旅客皆須持有該「綠色通行證」。

綠色通行證為一紙本證明，顯示持有人至少接受過一劑疫苗、檢測為陰性，或是最近已從新冠病毒中康復。

為了抵禦Delta變種的入侵，政府先前已下令，從8月6日起，餐廳室內用餐和使用許多休閒服務業，都必須出示該通行證。

而儘管街頭出現小規模抗議活動，義國政府下令從9月1日起，對所有教師、大學生，和長途交通運輸工具旅客要求出示綠色通行證。教師沒有通行證，將無法工作；而五天沒有上班後，將不能領取薪資。

義大利正在追隨法國腳步，強制要求各種服務場所的進出，皆須出示通行證。而兩國也最早宣布，要求醫療工作人員強制接種疫苗。

義大利周四新報27名死亡人數，單日確診者達7230例。

目前越來越多國家正尋求方法，讓不願意接種疫苗的民眾，能夠加入接種行列。