因成本升高和事業投資導致利潤縮水，美國植物肉製造商Beyond Meat上季虧損超出市場預期，且受到Delta新冠變種病毒導致疫情升溫影響，該公司對下半年展望亦相對保守，受此打擊，周四盤後股價跌4.57%，報116.25美元。

Beyond Meat公布第二季淨營收31.8%，為1.494億美元，略高於市場預估的1.408億美元。

第二季淨損為1970萬美元，相當於每股虧損31美分，較去年同期的淨損1020萬美元、每股虧損16美分擴大，並超出市場預估的每股虧損24美分。

Beyond Meat表示，虧損擴大主要因為擴大投資和運費成本上揚。為了擴張事業，公司進行了一些投資，例如增加人力和提高行銷支出。

美國的雜貨需求已經下滑，與去年消費者在防疫封鎖期間大量囤糧的景況相比，Beyond Meat今年要有出色的表現並不容易。

美國貢獻該公司三分之二營收，而雜貨店通路占其美國銷售額約四分之三。

隨著消費者重返餐廳，在美國的餐飲服務事業營收較去年同期成長兩倍多，但該公司表示，Dunkin'銷售植物肉香腸Beyond Sausage的門市數量大幅減少。

執行長Ethan Brown對此表示，該公司與Dunkin'仍在新產品開發，以及將其植物肉香腸分銷到美西據點方面進行合作。

在美國以外，雜貨店和餐飲服務兩大通路的營收均成長1倍多。該公司一直將歐洲和中國視為其全球拓展計畫的關鍵，也持續投資這些地方以擴大在當地的產能。

展望第三季，Beyond Meat預期營收介於1.2億～1.4億美元，不如華爾街預期的1.533億美元。該公司預期，因餐廳已經在第二季補足庫存，餐飲服務事業營收增長將放緩。

執行長Brown也在法說會上表示，由於Delta變種病毒肆虐以及人力短缺，部分餐廳在訂貨方面更顯保守。他並表示，勞動力短缺問題已至少造成一項新的餐飲服務延後推出。