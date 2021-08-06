日本本田汽車在馬來西亞分公司表示，由於疫情嚴峻封城時間延長，本田在當地業績，從5月到7月這3個月，大幅下滑52%至5,700輛。

本田馬來西亞說明，因為目前只開放一些售後服務項目，販售與製造方面因疫情暫停，因此，銷售量會如此暴跌也就不用太訝異。公司繼續補充，5到7月這3個月只有賣出約5,700輛，而2020年同期，因社交禁令沒這麼嚴，所以共賣出近1.2萬輛。

6月新冠病毒復燃，依大馬政府要求下，本田馬六甲工廠、經銷商以及新車展示中心就暫停不對外營業。同時，一直全面關廠導致無法試車，也打亂本田新車推出計畫。

其實，受傷的不只本田汽車，甚至整條汽車供應鏈都受到影響，有些零組件廠商已經撐不下去，陸續倒閉中。同時，大馬政府這道防疫禁令，已對本田授權當地101家汽車經銷商造成骨牌效應。目前經銷商紛傳經營困難，以及員工各個自身難保前途茫茫。

除了大馬政府使用極端手段積極抗疫外，本田馬來西亞也計畫在8月中旬以前，為自己當地全部員工至少施打1劑新冠疫苗。