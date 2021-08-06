群創(3481)今天召開線上法說會，總經理楊柱祥指出，雖然第3季飄來Delta病毒跟極端氣候兩片雲，迎來一些不確定因素，但今年下半年進入傳統電子旺季，IC缺料、玻璃供給下降，使得產能過剩問題緩和，對面板供需維持審慎樂觀，產業結構改變趨勢不變。

楊柱祥表示，今年第1季估計整個下半年萬里無雲，但目前來看，第3季飄來兩片雲，第一是疫情，造成產業鏈斷鏈風險；第二是極端氣候帶來的大雨，造成運輸上、營運上的限制。在不確定環境中，雲太大會變熱帶氣旋亦或天降甘霖，都還要再觀察。

供給面來看，上游零組件供給依然緊俏，IC甚至到明年還是不足，玻璃部分，從本月開始陸續就有玻璃廠歲修降載，把8、9、10月下修的量換算約2到3座8.5代線，面板產出受到限制。

需求面上，大尺寸電視及中高階IT產品需求仍強，IT有商用、宅經濟支撐，各國疫苗覆蓋率增加，需求依然強勁，第3季雖有部份尺寸維持上漲格局，只是漲幅不若上半年陡峭，現在止穩，群創往高階附加價值前進，下半年審慎樂觀。

對於董事會通過與超視界簽訂長期面板供貨合約，從明年到2033年取得超視界10.5代線生產的面板，將分期支付超視界共計人民幣40億元。今天法說會特別強調，電視面板朝大尺寸、高解析度規格發展，65/75吋電視出貨量各將以18％/24％的年複合增長率到2024年底，而與超視界簽下複數年合約，可用較有成本效益的方式取得最新的10.5代線面板，維持大尺寸電視面板市場的競爭力，有利與客戶進行長期的產品規劃，另外，還有省下關稅、增加出海口等優勢，整體也只增加2到3％生產面積，預期獲利成長幅度優於營收成長。