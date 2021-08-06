生技藥廠莫德納（Moderna Inc）周四表示，其新冠疫苖在接種第二劑後6個月的有效性約為93%，與最初臨床試驗報告的94%幾乎沒有任何變化。此外，該公司在發布財報後表示，由於產能吃緊，將不再接受今年交貨的新冠疫苖訂單。
儘管數據顯示疫苖效力在接種6個月後仍然強大，但莫德納表示，抗體濃度料將下滑，因此公司認為仍有必要在進入冬季前補打加強劑。
莫德納和同業輝瑞/BioNTech一直在倡導接種第三劑疫苖，以維持對抗新冠病毒的高度保護力。
在第二季財報電話會議上，莫德納執行長Stephane Bancel表示，公司今年的新冠疫苖產量不會超過先前設定之介於8億～10億劑目標。他表示：「現在我們2021年的產能吃緊，不會再接受2021年交貨的訂單」。
周四莫德納股價下跌0.67%，收在416.26美元，前一日該公司股價已連續兩天大漲，周三收漲8.42%，為419.05美元，盤中一度創下歷史新高433美元。
莫德納最新公布的試驗數據相對有利，上周輝瑞/BioNTech發布數據指出，其同樣使用信使核糖核酸（mRNA）技術的新冠疫苗有效性每兩個月下降約6%，在接種第二劑後6個月下滑到約84%。
莫德納簽下今年交貨的新冠疫苖合約已達200億美元，而明年的訂單額達到120億美元，還有約80億美元的選購協議，該公司預期明年新冠疫苖產量將提高至介於20億～30億劑。
相比之下，輝瑞公司預期今年將生產多達30億劑新冠疫苖，今年該疫苖營收估將達到335億美元。
莫德納公布第二季營收為44億美元，略優於市場預估的42億美元。淨利為27.8億美元，相當於每股盈餘6.46美元，優於市場預估的5.96美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。