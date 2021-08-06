生技藥廠莫德納（Moderna Inc）周四表示，其新冠疫苖在接種第二劑後6個月的有效性約為93%，與最初臨床試驗報告的94%幾乎沒有任何變化。此外，該公司在發布財報後表示，由於產能吃緊，將不再接受今年交貨的新冠疫苖訂單。

儘管數據顯示疫苖效力在接種6個月後仍然強大，但莫德納表示，抗體濃度料將下滑，因此公司認為仍有必要在進入冬季前補打加強劑。

莫德納和同業輝瑞/BioNTech一直在倡導接種第三劑疫苖，以維持對抗新冠病毒的高度保護力。

在第二季財報電話會議上，莫德納執行長Stephane Bancel表示，公司今年的新冠疫苖產量不會超過先前設定之介於8億～10億劑目標。他表示：「現在我們2021年的產能吃緊，不會再接受2021年交貨的訂單」。

周四莫德納股價下跌0.67%，收在416.26美元，前一日該公司股價已連續兩天大漲，周三收漲8.42%，為419.05美元，盤中一度創下歷史新高433美元。

莫德納最新公布的試驗數據相對有利，上周輝瑞/BioNTech發布數據指出，其同樣使用信使核糖核酸（mRNA）技術的新冠疫苗有效性每兩個月下降約6%，在接種第二劑後6個月下滑到約84%。

莫德納簽下今年交貨的新冠疫苖合約已達200億美元，而明年的訂單額達到120億美元，還有約80億美元的選購協議，該公司預期明年新冠疫苖產量將提高至介於20億～30億劑。

相比之下，輝瑞公司預期今年將生產多達30億劑新冠疫苖，今年該疫苖營收估將達到335億美元。

莫德納公布第二季營收為44億美元，略優於市場預估的42億美元。淨利為27.8億美元，相當於每股盈餘6.46美元，優於市場預估的5.96美元。