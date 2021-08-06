群聯(8299)今(6)日舉辦法人說明會，半導體產能緊張持續為聚焦議題，董事長潘健成表示，群聯直到明年產能都依舊不夠，希望主要兩家合作晶圓產明年可以支援相對今年2倍供給量，另外，對於SSD市場出現雜音，由於群聯鎖定的是PCIe Gen 4，故預計到明年還是缺貨，目前完全沒有轉弱跡象。

半導體產能緊張，潘健成表示，半導體產能緊張狀況依舊存在，短期尚無看到紓緩跡象，群聯透過與晶圓廠簽屬長期供貸合約(LTA)以及產能保證金方式，舒緩產能緊張情況，以保全球客戶的穩定供貨。由於NAND控制晶片依舊供給有限，預估下半年的整體NAND市場將持續往高容量與價穩趨勢推進，半導體供應原物料依舊有持續漲價的狀況，群聯也將依據客戶屬性、產品組合轉嫁予客戶。

潘健成進一步說，現階段28/40/55奈米製程都還是很缺，明年滿足率還是不夠，晶圓需求嚴重不足，群聯主要和兩家合作晶圓產，希望對方明年可以支援相對今年2倍供給量。

有市場雜音指出SSD出現鬆動狀況，潘健成表示，PC需求減緩使得相關的SSD庫存確實回升，已經比較不缺貨，但此現象影響集中在PCIe Gen3市況，但群聯的重心完全是鎖定PCIe Gen 4，目前預計到明年應該還是缺貨，群聯有很多合作夥伴，目前都沒有看到需求變弱，且價格還是持穩高檔，整體評估，SSD會朝向容量是成長而非數量。

展望群聯第三季各領域展望，潘健成預估指出，因為疫情關係，今年消費性電子反彈可能會延到9月、10月，群聯密切注意中；OEM則持續在協助客戶Design In；Gaming部分則持續強勁，第三季NAND儲存市場亮點就是遊戲機PS5，且群聯下半年還有很多Gaming應用；Server/DC領域，則為長線的艱困布局，希望力拼PCIe Gen 4可以在2023年看到明顯貢獻；至於工業應用部分，現在手中案子很多持續進行中。

另外，群聯第二季研發費用佔整體營業費用達80%以上，研發工程師更已達1800位以上(占全球總員工人數達75%以上)，最主要的原因，除了群聯持續研發投資次世代NAND控制晶片IC以維持技術領先以外，群聯也積極布局未來營運成長的動能，包含新一代全系列的遊戲電競儲存方案、以及與策略夥伴Cigent共同推出的自我防衛SSD儲存方案等。