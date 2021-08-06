白手起家的李文誠，不僅經營都會新貴電視購物、摩朵美容及夏林海產有聲有色，還擔任台南市安平區調解委員、大台南警友會理事回饋社會。不過，可別以為他的創業過程一帆風順，他曾前往大陸投資慘賠上億元，黯然返台重新出發後，直到5年前才彌平虧損。

「花若盛開，蝴蝶自來」，李文誠說，早期創業靠的是貴人與運氣，但前往大陸發展遭遇挫敗後，體悟到經營環境變化迅速，只有不斷學習、自我壯大，才能在商場上立足。也因此他到成大唸EMBA，並結合理論與實務，替事業版圖重新擘畫未來的發展方向。

家境並不富裕的李文誠，半工半讀完成學業後，即前往台灣山葉機車擔任業務。由於先後遇到2位「好老闆」，讓他工作5年培養出優異的業務能力，奠定日後創業的基礎。

之後，在友人力邀下，他辭職投資EVA泡棉工廠，但因經營不順僅僅1年即退出。幸運的是，當時台灣的有線電視正邁入成長期，李文誠也搭上這班列車，於1994年創立都會新貴電視購物，最多曾在全台設立60多家直營店，成為知名的業界大亨。

不過，隨著財團介入電視購物市場，李文誠也結束實體店，除轉型多角化經營摩朵美容、夏林海產等事業外，還於2008年與友人前往大陸上海經營電視購物。沒想到，由於不熟悉大陸市場及經營環境導致鎩羽而歸，也連帶影響台灣的生意。

然而，李文誠並未喪志，經痛定思痛後，決定重新蹲馬步返回校園學習經營之道，並擬定「電視購物、網路、實體」全方位發展策略，更推出自我品牌的家電、健康食品等產品，讓整體營運漸入佳境。

事業步上軌道後，李文誠正逐漸交棒給下一代，並開始回饋社會，除擔任調解委員，也參與警友會、青商會參議會，努力綻放人生的花朵。