台灣民眾黨不分區立委高虹安被外界點名將參選新竹市長，甚至傳出民眾黨與國民黨在台北、新竹市長人選互有禮讓一說。高虹安6日到新竹市出席捐贈活動時表示，目前主力放在協助新竹市成立黨部，並由她擔任黨部主委，若得到選民肯定，不排斥參選新竹市長。

高虹安近期正積極籌備新竹市黨部及運作，是否也因此頻頻被點名要參選新竹市長？高虹安解釋，過去她從無到有在中彰投成立黨部，目前主委團隊都已上軌道、運作良好，黨主席柯文哲便希望她來到新竹市協助成立黨部。

目前新竹地區只有新竹縣黨部，竹市黨部遲遲未成立，現在竹市黨部實體位置確定，因疫情未能宣布開幕，不過黨部組織已然建立，2022年會推出東區、北區等在地議員人選，現在只想把在地服務做好，讓選民多多認識，若得到肯定，到時不排斥參選新竹市長。

擁有科技背景的高虹安被指專注經營園區，她解釋，自己熟悉園區，也有許多議題跟選民服務跟園區相關，她在立院會努力跟中央協助爭取更多資源。

6日當天國民黨前主席朱立倫恰好也走訪新竹市，被問及新竹市選戰藍白之間合作議題，高虹安認為國民黨主席候選人持續提到兩黨之間的競合關係，表示民眾黨有舉足輕重的地位。至於與台北市是否有互相禮讓的狀況？高虹安認為國民黨主席選完後，兩黨勢必會展開高層對話。