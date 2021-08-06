吳申梅（右）和媽媽同日接種新冠肺炎疫苗。（音圓唱片提供）

吳申梅5日陪同媽媽一起接種疫苗，她表示剛打完就有點頭暈，「有點像喝醉的感覺，但是原地休息半小時候，又覺得還好，可能是心理因素」；吃晚餐時，吳申梅測體溫37.5度，原擔心半夜會「發作」，幸好身體狀況大致無礙，唯有針頭施打處略顯紅腫，吳申梅呼籲大家速速接種疫苗：「讓身體有抗體，出外用餐多一層保護力。」希望全民繼續遵守防疫：「內用也要坐好梅花座，保持社交距離，起身一定要戴好口罩，讓我們一起創造『彩色人生』。」

吳申梅和媽媽之前上網登記接種意願，剛好都落在第四輪施打，於是母女乾脆填選同天同時段同一場所打疫苗，兩人昨一起打AZ疫苗，打完當天媽媽沒有任何反應，倒是吳申梅出現低燒症狀，且不到6小時隨即發作，睡了一夜仍維持在37度以上，全身酸痛猶如參加過奧運後的感覺，幽默自嘲像剛跑完「鐵人三項」，未料吳媽媽今一早突然發燒到39度，嚇壞吳申梅，趕緊要吳媽吃藥，沒想到吳媽回：「不敢吃，怕影響疫苗防護力。」讓吳申梅直接奔出門，監督媽媽吃下退燒藥，吳媽媽目前已退燒。

時值全台民眾共同防疫有成，不但已降為二級，更開放餐廳內用，民心、經濟有望逐漸復甦之際，吳申梅盼以新歌〈彩色人生〉為大家討好彩頭，送上滿滿正能量。該曲MV加上日文、英文、印尼、泰文等多國語言的翻譯歌詞，日前上線大獲好評，更出現許多翻唱版本，粉絲不僅愛唱更愛「跳」，自行編成舞蹈，吳申梅說：「感謝粉絲給我巨星般的呵護，愛你們喔。」看到其中有近百人的帶動跳版本，她興奮得忍不住大叫：「太感動了啦，媽媽姊姊們自行編舞，等我練好跟你們一起跳。」