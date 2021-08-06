台北市6日新增3例新冠肺炎本土確診個案，市長柯文哲分析這3例都是家戶感染，他也對周末父親節家庭聚會、聚餐提出示警，呼籲大家吃飯原則上採取個人套餐，不要聚在一起聊天，也盡量別邊吃邊講話。

今天全台新增10例本土確診個案，北市有3例，柯文哲指出，從每周統計來看，在第26周進行大規模PCR篩檢抓了很多殘存黑數清掉後，進入精準疫調，新增確診個案就持續下降至上周30例，這周開放餐廳內用，預計要觀察2周才能知道是否確實有效控制疫情，他也坦言最後階段潛藏案例非常難抓。

柯文哲表示，今天北市新增的3例都是家戶感染，沒有不明感染源，要特別提醒大家，這周末父親節就是放鬆管制的第二個挑戰，上一次大感染，他認為跟母親節大量人流有關係，雙北疫情就此爆發，這周末是降級解封第一個人流可能增加的時刻。

他說，父親節家庭難免聚會、聚餐，但家戶感染還是目前北市最主要原因，周末是降級解封後第一個人流會比較大的周末，呼籲大家吃飯原則上採取個人套餐，不要聚在一起聊天，盡量別邊吃邊講話，吃完戴上口罩再聊天，外面聚餐也要遵守餐廳內用規範。