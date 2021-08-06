東京奧運已經開始第14天了，足球項目也來到重頭好戲，女子組部份金牌戰將於今晚開打，由瑞典對決加拿大，男子組部份銅牌戰一樣在今天，由日本對上墨西哥，而明天巴西與西班牙將爭奪最後的金牌。說到這次足球賽少了幾位巨星參加，觀賞度多多少少都有下降，其中梅西(Lionel Messi)就是一例。

說到梅西，他將在今年夏天恐離開老東家巴塞隆納的消息不斷出現，而就在今天稍早最新結果出爐，巴塞隆納官方網站發出公告，表示球隊將不會與梅西續約，此消息無疑震撼了整個足球界，因為此前一直有傳出梅西將留隊，沒想到事情竟然360度大反轉，令人驚訝。

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5 2021

就巴塞隆納官方的解釋說道：「儘管已達成協議並有意簽訂新合約，但由於經濟和結構性障礙(西甲聯賽相關規定)，梅西與巴塞隆納無法完成簽約。」此話一出也幾乎確定梅西將離開效力許久的球隊，選擇新的落腳處，當然想要他的球隊肯定非常多，如巴黎聖日耳曼、尤文圖斯、曼城、國際米蘭等。

據之前的報導，梅西和巴塞隆納上次簽訂的的合約高達4年6.74億美元(約187億台幣)，是運動史上最高合約，這份合約於今年夏天到期，原本外界傳出梅西與巴塞隆納幾乎接近完成續約，他甚至願意為老東家降薪，不過在近日消息稱還有不少球隊要他，也讓他的離隊風波再起。

梅西將離開效力長達21年球隊，在巴塞隆納生涯中他締造許多豐功偉業，截至2021年夏天，他在巴塞隆納得到的榮譽包括6次世界足球先生、6次金球獎、6次歐洲金靴獎、8次西甲最佳射手獎，而在06、09、11、15四次奪下歐冠金盃，還有10次西甲聯賽冠軍，另外還有7座國王盃冠軍、7座西班牙超級盃冠軍等。

而在梅西確定要離開之時，代表搶人風波將再起，外媒也列出各家爭奪他的賠率榜單，其中巴黎聖日耳曼領先，再來是曼城，接著依序是美國職業足球聯盟、紐維爾舊生體育會、切爾西、國際米蘭、曼聯、尤文圖斯、馬德里競技，就如之前傳言所說，他也有可能到美國踢球或在阿根廷老家待到退休。