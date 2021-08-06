針對美國政府公布涉港備忘錄，指責《香港國安法》損害港人享有的權利和自由，中國外交部駐港公署發言人表示堅決反對和強烈譴責，認為此舉赤裸裸干預香港事務和中國內政，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，「美國反中亂港圖謀注定失敗，趁早死了這條心。」

美國政府於美東時間週四(8月5日)早上宣布，指示暫緩遣返某部分在美國的香港居民。

白宮發言人莎琪發表的聲明說，拜登總統在週四早上簽署了一份備忘錄，指示國土安全部對於在美國的某部分香港居民在實施遣返時暫緩18個月，為他們提供一個臨時的避風港。白宮聲明說，這個行動表明拜登總統在中國持續鎮壓下對香港人的大力支持；中國違背了對香港和國際的承諾，美國不會對此袖手旁觀。

中國外交部駐港公署發言人指出，《香港國安法》的制定以及選舉制度的改革恢復了香港的穩定，完善了香港的法治，確保了香港居民以及所有在港各國人士的正當合法權益，推動香港迎來由亂及治新局面，開啟良政善治新篇章。

發言人指出，事實證明，國安法精準打擊了一小撮嚴重危害國家安全的反中亂港分子，一年來特區執法機構先後拘捕涉嫌違反香港國安法的反中亂港頭面人物和骨幹分子117人、檢控64人，香港罪案數顯著下降，經濟金融繼續堅挺，香港社會對「一國兩制」信心倍增，廣大香港民眾對當前局勢感到滿意。國際社會繼續看好香港前景。

發言人指出，美方罔顧基本事實和香港主流民意，編織謊言污衊《香港國安法》，明目張膽美化反中亂港分子，惺惺作態提供所謂「避風港」，就是妄圖唱衰香港、污名中國，千方百計搞小動作破壞香港繁榮穩定，這種雕蟲小技充分暴露其打「香港牌」遏制中國發展的險惡用心。

發言人指出，美方卑劣行徑根本不是「關心」香港，而是粗暴干預香港事務；根本不是「與港人站在一起」，而是「與一小撮反中亂港分子站在一起」；根本不是支持港人的「權利和自由」，而是縱容一小撮反中亂港分子搞亂香港特區、危害中國國家安全的「自由」。

發言人指出，美方行徑不過是矇蔽世人的幌子，折射出美政客的偽善與醜陋。這種無恥的政治操弄必將遭到包括香港同胞在內14億多中國人民的堅決反擊，注定失敗！

發言人重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中國政府反對外部勢力干預香港事務和中國內政的決心堅定不移，維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。任何國家、任何人都無法阻止香港重煥光彩的前進步伐。

發言人強調，「反中亂港絕對沒有出路，蚍蜉撼樹絕不可能得逞！我們敦促美方立刻懸崖勒馬，趁早死了這條心！」