1名女網友發現男友經常突然失聯，近日她收到1封陌生訊息，對方疑似就是男友的小三，對方還在訊息嗆說男方經常帶她去酒店住，卻只帶正宮住宿舍而已，甚至傳送2人的親密合照；其他網友看到照片後，歪樓表示男方的髮型相當有喜感，「這髮型要用洗髮乳嗎」、「這髮型我笑了」。

該名女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，她的男友自過年前開始會莫名突然失蹤、聯絡不到人，她還一度報警請警方幫忙查詢定位；日前她收到1封簡訊，簡訊內容寫道「妳去台中都住宿舍吧？有住過林酒店？日月千禧酒店？裕元花園酒店？萬楓酒店嗎？警察不是幫妳查到了衛星定位在酒店?這是你最想知道的吧！」

女子收到男友小三的囂張訊息，對方甚至傳送2人的親密合照，網友看到照片後，歪樓表示男方的髮型相當有喜感。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女網友說，傳簡訊的人疑似就是男友的小三，對方在訊息中嗆說男方都會帶她住飯店，而男方卻只帶原PO住宿舍而已；原PO收到簡訊後相當氣憤，在PO文中怒嗆對方是「老小三」，表示「我該回答老小三什麼？到底？」對方甚至在訊息中傳出與男方的親密合照。

不過原PO公開該小三與男方的合照後，眾多網友卻歪樓表示男子的髮型相當特殊，留言說「髮型很有喜感」、「你男友洗頭要用洗髮乳嗎」、「男的髮型超北X的」；也有不少人勸原PO趕快分手，「妳就祝福對方早日懷孕，因為她將來也會跟妳一樣被人取代」、「只是男友而已直接換一個就好了，竟然還讓小三有機會嗆妳」。