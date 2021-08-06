台北市及高雄市為X men群聚事件僵持不下，雙方各執一詞，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天被問及此事表示，這裡面有點誤會，雙方有一點見解上的不同，並充當和事佬為雙方緩頰。

陳時中首先肯定高雄市對這案件鍥而不捨的追查，有一些擴大作法查出相關案例，也找到可能的關聯性；這個案件和大台北地區的關聯性，是發生在7月1日到3日，而病例發生是在7月20幾號以後，基本上疫調從發病日往前3天為可傳染期，兩者遠遠有這樣的一個距離。

他進一步說明，高雄市透過查個案的血清抗體，判斷可能是感染3周以上；但是不是一定從某個區域或某個人傳染來的，這需要進一步的探討。陳時中為高雄抱屈：「我想高雄也是因為這樣，所以想進一步的探討。」

至於北市方面，8月4日曾向區管中心詢問有沒有相關資料，陳時中表示，我們當時回答「沒有X men相關疫調資訊」，這也是事實。以地點而言，前一天已向高雄詢問過，指標個案對地點陳述反覆，無法確定；人的部分，B君是在新北確診，A君則是PCR檢驗呈陰性，因此當時認為在台北市沒有確診者。

陳時中替雙方各自表明立場，高雄市認為應該更進一步追查清楚，台北市則認為時間已經經過10幾天，針對地點很難再查。他也數度強調「高雄市是求好心切」，希望釐清得更清楚，是不是對整體的防疫有幫助。