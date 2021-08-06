大里區公所110年度模範父親暨孝行楷模表揚，今年選出38位模範父親及26位孝行楷模受獎人，圖為模範父親健民里的江金雄，區長鄭正忠親自到府頒獎。（大里區公所提供／黃國峰台中傳真）

大里區公所110年度模範父親暨孝行楷模表揚，今年選出38位模範父親及26位孝行楷模受獎人，圖為孝行楷模立德里的林群富（右2）捐肝救母，孝心令人動容。（大里區公所提供／黃國峰台中傳真）

一年一度父親節又將至，受疫情影響，大里區公所慶祝父親節暨模範父親，孝行楷模表揚，區長鄭正忠代表市長盧秀燕逐戶到府致意恭賀，並請來專業攝影師，隨行至受獎人家中拍攝，為榮耀的一刻留下永恆紀念，讓受獎人感受被尊重。

受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，為減少公眾集會及長時間近距離接觸，大里區公所110年度模範父親暨孝行楷模表揚大會，改由區長鄭正忠代表盧秀燕市長將獎牌、賀禮及精緻伴手禮等紀念品前往受獎人府中親自致贈恭賀，立委何欣純及市議員李天生、林碧秀、張滄沂、蘇柏興、林德宇、段緯宇等或其助理、各地里長們也都陪同恭賀，公所還特別安排專業攝影師隨行至受獎人府中拍攝，為榮耀的一刻留下永恆紀念。

鄭正忠指出，今年有38位模範父親及26位孝行楷模受獎人，皆致贈「父德可風」及「盡孝尚悌」精神獎牌，每一位模範父親、孝行楷模受獎人來自各不同家庭背景、社經地位各異，但他們對家庭的付出、對父母的照顧、對子女的養育，都是身教言教的典範，都是一則則感人故事，也期勉所有為人子女能珍惜自己的幸福，及時行孝，向爸爸親口說聲「父親節快樂」

本屆模範父親，如健民里的江金雄先生，堅忍刻苦，教導5名子女有成，在工作岡位上勤奮積極、全心貢獻心力服務社會，深獲鄰里讚揚，實為模範父親之典範；孝行楷模如，立德里林群富先生，因母親罹患肝硬化，瀕臨肝衰竭，他年紀輕輕毫不猶豫，冒著手術風險自願捐出近2／3的肝臟，救回母親一命，捐肝救母，孝心足以令人動容與讚許，堪稱現代孝子，孝行的精神足勘表率。