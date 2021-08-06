工業電腦大廠研華(2395)公布2021年7月自結合併營收48.64億元，較6月50.47億元小減3.62％、仍較去年同期44.04億元成長達10.45％，改寫同期新高。累計前7月合併營收322.35億元，較去年同期296.94億元成長8.56％，續創同期新高。

研華表示，7月各區域營收以台灣、中國大陸及歐洲市場最突出，分別年增52％、35％及16％，北美及日本市場相對較弱，分別年減3％及4％。事業群以工業物聯網（IIoT）及服務物聯網（SIoT）最佳，分別年增達32％及48％，應用電腦事業群（ACG）則年減11％。

而研華前7月各區域營收普遍成長，以台灣、中國大陸及新興市場分別年增49％、37％及13％最強勁，僅日本市場年減4％表現較弱。事業群以工業物聯網及服務物聯網（SIoT）分別年增33％及27％最佳，嵌入式物聯網（EIoT）年增7％，僅應用電腦事業群年減11％。

接單狀況方面，研華表示7月接單出貨比（B/B Ratio）維持1.66的高水位，前7月亦達1.67。研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙先前指出，此舉顯示客戶在市場缺料狀況下，以積極下單方式確保產品如期達交，訂單需求保持強勁。

展望第三季營運，研華先前法說時指出，在假設平均匯率28元狀況下，合併營收估落於5.1～5.3億美元（約新台幣143～148億元），約季增0.6～4.2％、年增9.6～13.4％，毛利率落於36.5～38.5％，營益率回升至16～18％。

研華指出，目前訂單能見度已達明年上半年，但零組件缺料狀況持續，對第三季營收仍有5～10％遞延影響。公司除持續合理反應成本、限縮現貨市場採購外，並規畫兩岸廠區同步擴產，預期下半年集團產能可提升3成，帶動毛利率逐步改善，對下半年營運展望樂觀。

投顧法人預期，研華第三季營收季增1.6～2.7％、年增10.6～11.9％，稅後淨利季增9.9～19.5％、年增1.4～10.2％，獲利預期較先前下修15～19％，主因缺料影響出貨動能及毛利率。全年營收估年增10.6～11.6％，稅後淨利年增6.1～11.1％，仍有機會賺逾1股本。

多家投顧法人均認為，研華下半年訂單需求持續強勁、能見度展望佳，預期營運有望逐季提升，但缺料狀況仍較預期嚴重，使毛利率及營益率復甦動能承壓。但鑑於長期成長趨勢不變，均維持既有評等不變，目標價區間則自310～361元調升至364～435元。