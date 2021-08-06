文曄(3036)今(6)日召開法說會，第二季淨利年成長154%、再創歷史新高，累計上半年每股賺4.45元，展望第三季，因傳統旺季，手機客戶進入拉貨期高峰，故預計營收將持續季增、年增。

文曄第二季合併營收約為1021億元，合併稅後淨利約20億元，年成長約154%，再創單季歷史新高，以加權平均股數計算稅後EPS約2.54元。

文曄上半年累計營收約為1997億元，合併稅後淨利約35.1億元，與同期比較成長約150%，以加權平均股數計算稅後EPS約4.45元。

展望2021年第三季，文曄預估，營收將介於1160~1220億之間，營收預估中位數約當季成長17%與年成長30%，預估營業利益率介於2.3%至2.5%之間。

就產品應用別而言，文曄表示，手機客戶因應新機推出開始進行大量零組件拉貨，故第三季營收將呈現大幅度季增長，其他應用領域如網通、電腦、消費型電子、工業與儀器、車用電子等因需求穩定成長但面臨供應吃緊情況，因此預估呈現微幅季成長。

文曄表示，隨著全球數位化加速，半導體需求大幅增加，各市場研究專業機構持續調升半導體市場成長率，文曄對於未來半導體市場需求成長維持樂觀看法。文曄將持續進行數位轉型以提升營運與供應鏈管理的效率來更好的協助上游原廠與下游客戶，並且持續追求市佔率提升與長期可持續的營運獲利成長。