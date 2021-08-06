日企屢傳出財報好消息，也激勵6日日股上漲，但隨即出現獲利回吐，賣壓出籠漲勢受限。不過，中午過後，日經開始上攻，最後日經指數收27,820.04點，漲91.92點或0.33%。日經周線漲近2%，是自5月28日周線上漲約3%以來，表現最好一周。東證則收1,929.34點，漲0.36點或0.02%。

日企季報亮眼的有，藤倉漲16.3%，Nikon漲8.44%，電玩業者科樂美也漲7.41%。

鹽野義製藥上漲5.5%，因有消息傳出，這家藥商治療新冠肺炎藥品，送檢後最快可望在2021年底前獲准。

至於獲利表現不佳者，神戶製鋼跌10.61%，任天堂也跌了7.22%。

分析師認為，9日日股因假休市一天，再加上更多美國就業數據即將公布下，所以選在3天長假前，趕緊調整持股比例。

儘管本周日經指數表現強勁，但從7月中旬開始，也就是第5波疫情來襲時，大盤一直都無法收復兩萬八關卡。