亞洲光學(3019)公布上半年財報，第2季營業淨利為5.31億元，年增92%，為14年同期新高，單季稅後盈餘為3.83億元，季增26.4%，累計上半年每股盈餘為2.44元，亞光董事長賴以仁表示，如果全球沒有重大變化，今年營運展望樂觀。

受惠於各項產品訂單熱絡，亞光第2季合併營收約52.28億元，年增35%，營業毛利約10.73億元，年增率43%，主係營收大幅成長所致，營業淨利約5.31億元，年增率92%，創下14年同期新高，歸屬公司業主稅後盈餘為3.83億元，季增26.4%，較去年同期大幅成長129%，單季每股盈餘1.36元；累計上半年合併營收約99.57億元，年增率46%，營業毛利約20.39億元，年增率78%，營業淨利約9.78億元，歸屬本公司業主稅後盈餘約6.87億元，上半年獲利已大幅超越去年全年水準，每股盈餘達2.44元。

展望第3季，亞光表示，多元產品效益將持續發酵，包括光學元件、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀、手機用潛望式G+P變焦鏡頭、AR、VR光機模組等受惠5G、AI、LIDAR、新能源自駕車之應用蓬勃發展而成長；目前影像感測器市場需求強勁，產能滿載，新產能陸續開出，積極擴產滿足客戶需求。