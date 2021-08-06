精技(2414)今股價創20年新高價，盤中一度漲停32.7元，收盤價32.2元。精技今舉行線上法說會，公布去年合併營收首度突破200億元，今年7月精技在林口華亞園區的北區物流中心(二倉)正式啟用，可望提高作業效率。今年上半年精技稅後淨利為3.16億元，年增78%，毛利率9.45%，EPS達1.86元。精技近12年來，每年的現金股利都在1元以上，而股息殖利率也都維持在7~9%之間。

展望2022年，發言人洪莉萍表示，後疫情時代有很多不確定性，但數位轉型的趨勢是不可逆的，對資訊產品需求審慎樂觀。林口華亞園區物流中心(二倉)的啟用，也是因應營業額的成長，改善配送的營運效率。AI、大數據應用和新產品的代理及銷售都會帶動公司營收的成長。

洪莉萍表示，公司成立42年，目前是台灣僅次於聯強(2347)的資訊通路商。精技主要是專注在台灣市場以及資訊產品；而聯強則是除了台灣市場還擴及全球，產品的範圍也比較廣。精技未來會持續增加產品涵蓋面，例如工作站和網通及大型螢幕顯示看板等。此外，精技也擴大供應商的廣度，建置IO網站讓客戶可線上下單。今年上半年精技的營收112.27億元，年增8%，若以往年上下半年的營收配置，大約是48:52。

精技目前的財務結構穩健，上半年流動比率153.94%，速動比率109.6%，負債比率51.77%，每股淨值為18.98元。