長興(1717)第二季營收132.11億元，年增47.51％；營業利益12.7億元，年增61.19％；歸屬母公司稅後淨利10.74億元，年增65.21％；EPS0.87元。平均毛利率21.92％，營益率9.61％，較去年同期增加0.82個百分點，本業受惠全球經濟復甦，第二季創下營收、獲利、EPS單季歷史新高表現。

下游需求強勁，長興上半年營收244.13億元，成長47.2％，為歷年同期新高。各部門營收占比分別為合成樹脂48.83％、電子材料30.78％、特用材料19.59％，其中特用材料新產品自第二季起開始出貨，對獲利有所貢獻。上半年的獲利數字亦同步創下歷年同期新高，營業利益22.95億元、歸屬母公司稅後淨利18.99億元，分別成長108.75％與120.3％；EPS為1.53元。

長興表示，營收占比最高的合成樹脂，客戶於第二季末下單逐漸轉為觀望，下半年中國大陸需求仍需觀察；不過馬來西亞廠在當地疫情嚴峻下，仍維持正常生產，上半年已順利轉虧為盈，東協市場的需求成長可密切觀察。此外，電子材料下半年進入傳統旺季，特用材料產品組合優化且需求穩定，整體而言，下半年展望仍然正向穩定。