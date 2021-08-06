警方查扣現金183萬元、辣椒槍、空氣槍等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

竹聯幫孝堂20歲陳姓男子，涉嫌組成假檢警詐騙集團，專門詐騙國內民眾，陳嫌還因懷疑遭集團成員出賣，竟率眾開車包夾被害人，強押到郊區將其右手打斷。刑事局偵查第七大隊循線將陳嫌等18名嫌犯逮捕到案，瓦解該不法組織。

警方調查，該詐騙集團利用通訊軟體，指揮旗下幫派成員擔任假檢警車手，持偽造公文詐騙國內民眾，初估不法所得上百萬元。警方經逐層溯源追查，陸續逮捕車手、收水成員與幹部。

今年3月，陳嫌懷疑遭集團成員出賣，設局引誘兩名成員赴約，並駕駛多輛車輛包夾，其中一人趁亂逃離現場，但另一名被害人被強押到郊區毆打，右手因此被打斷，陳嫌同時還撥打視訊電話恐嚇被害人母親交付60萬元贖金。

陳嫌隔月找到逃離成員住處，將他車輛砸毀，並使用球棒毆打疑似黑吃黑的其他共犯，行徑惡劣囂張。陳嫌為躲避警方查緝，不斷變換門號，且居無定所。

刑事局經報請士林地檢署檢察官許恭仁指揮偵辦，陸續展開3波查緝行動，將陳嫌等18人拘提到案，查扣BMW汽車1輛、現金183萬元、手機、點鈔機、球棒2枝、電腦主機、辣椒槍、鋼珠空氣槍1把、匕首、狼牙棒造型手電筒、辣椒噴霧器、西瓜刀、彈簧刀等贓證物。全案訊後，依加重詐欺、洗錢、傷害、毀損、組織等罪嫌移送法辦。