千里姻緣一線牽！氣象局長鄭明典今表示，銀河颱風雲系延伸出一條線，綿延1000多公里，與原盧碧颱風成功牽手了，並表示，季風槽內各個對流系統仍可能有間接的相互影響。照片也引發網友熱烈討論，不少人直呼七夕快到了，感覺中間有愛心。

鄭明典今在臉書發文表示，千里姻緣一線牽！右側「銀河颱風」雲系延伸出來的一條雲線，綿延1000多公里，連接到原盧碧颱風的外圍雲系。他也解釋說，因為兩個系統位在同一季風槽內，透過對流與季風槽的相互影響，季風槽內的各個對流系統間，仍可能有間接的相互影響。

貼文引起網友討論，「我看到牛郎織女了」、「這個牛郎織女有點可怕，9點20分的台灣全粉了」、「兩個颱風路徑方向幾乎一致，真的是手牽手」、「七夕情人節快到了」、「是牛郎織女的鵲橋」、「中間感覺有愛心」。

氣象局今天下午發布熱帶性低氣壓特報，原盧碧颱風降為熱低壓，今14時在金門東北方約30公里之處，向東北移動，時速6公里。受到熱低壓的外圍環流影響，台灣海峽的天氣仍舊不太穩定，因此也提醒台灣海峽附近作業的船隻特別注意。

除此之外，今、明天易有短延時強降雨，台灣西半部地區及馬祖、澎湖、金門有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。