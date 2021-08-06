第六感很強的人，總能率先預知將要發生的事情，就像偵探一樣神準，搜狐網命理專欄點名，水瓶座、雙魚座、天蠍座的人天生第六感最強，做任何事情都喜歡跟著感覺走，活得非常自我。

▍1.水瓶座

水瓶座天生智慧高，具備把每一件事情都看得通透的能力，直覺一向很強，而且他們很信任自己，做任何事情都跟著感覺走，就連面對感情也一樣，如果水瓶座一開始對你沒感覺，基本上一輩子都不會有任何交集，不是你不好，只是他們單純不想和你接觸而已，看似有點任性，其實只是他們很理智，很懂自己。

▍2.雙魚座

雙魚座直覺很強，個性很敏感且敏銳，有時光靠一點點線索，就能預知到未來的事情，而且準確率還很高，雖然容易猜測到不少壞事。其實雙魚座也希望自己能夠頭腦簡單，不要想太多，但他們還是做不到，所以很常陷入自我矛盾的局面。

▍3.天蠍座

天蠍座天生細膩，第六感非常強，屬於高敏感族群。他們總是想得比較多，因此也容易缺乏安全感，總比別人更快速察覺到不尋常的事情，但他們太敏感，導致人們與他們相處時，能感受到強大的壓力，即使不想活得這麼緊繃，但是他們還是難以無視自己的直覺。