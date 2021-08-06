台中市議員李中6日爆料，一名國中老師陳情請調遭卡關，調查發現某校老師利用教評會不當施壓，先逼校長否認開缺事實，再威脅他校老師不敢前往，影響多校老師調動權益，惡質行徑羞辱杏壇，破壞校園行政與介聘體制；教育局表示，該校違法拒收介聘師將糾正議處。

台中市大里區一所市立國中今年開出1名教師缺額，採市內介聘方式補實，介聘程序完成後由他校教師調入，但該校教評會卻以開缺未經該會同意為由，拒絕該名老師調入。

李中指出，這名本來調往大里的何姓老師心生恐懼不敢前往，還被記一支小過及十年內不得調動處分，連帶影響本來要接任其缺額的另名老師調動權益。

李中要求教育局一個月內完成調查報告並送檢調，並請教育局擬定代理代課老師隔年需聘任正式老師的自治條例，以維師生權益。

「要求教育局捍衛老師介聘調動權益」，李中說，本來應在八月一日前各就各位，但這名申請調動的老師也不敢去。

教育局長楊振昇允諾，保證會妥善處理，法規並未有教師介聘開缺須經學校教評會同意的規定，市府嚴重譴責並已組專案小組到校調查，該校校長因未善盡督導之責，舉行考績會議處，函請校方追究相關人員違失責任。

市府指出，該校教評會多次以開缺未經該會同意而拒絕介聘教師調入，明顯違反介聘辦法等相關規定，甚至於教育局明確函知相關規範，依規作適法處分後，仍未能依規辦理，連帶影響連環單調教師，影響教師權益重大。

教育局表示，該校教師疑涉惡意霸凌阻擋調動，這名中請調動老師憂慮放棄介聘至該校，教育局將保障該師應有權益，不會因為該師放棄介聘報到進行懲處。

針對校方未依法行政及校內教師疑以不當方式阻撓介聘成功教師的調動，造成相關人員權益受損，教育局說，該校校長未善盡督導之責，函請校方追究相關人員違失責任。

今日出席到議會備詢的校長為該校教評會主席，她表示，全案如有疏失，她願意接受教育局懲處。