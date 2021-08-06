中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今首度表態，目前的疫苗接種計畫應該是「第五輪莫德納打完，第六輪就會打高端」。消息一出立刻引起網友熱議，紛紛表示「三期準備在台灣本土開始做了」。

國內AZ、莫德納疫苗存貨吃緊，高端疫苗在陸續完成食藥署檢驗封緘作業後，成為另一種選擇，今(6日) 指揮官陳時中在記者會上宣布疫苗接種計畫第六輪就會打高端疫苗。

消息一出，立刻有網友在「批踢踢八卦板」發文指出，打疫苗不是一件很科學的事情嗎？高端二期都還沒出來，三期連做都還沒開始做，有沒有效果都用猜的，到底為什麼要7年級打？「我就是被犧牲的7年級啦，雖然不是817，但是我還是很不爽啊」。

貼文發出也引起網友熱烈討論，紛紛留言回覆「請安心，三期準備在台灣本土開始做了」、「朋友，我們就是他們的三期啊！免費的那種」、「三期不就正要開始做了嗎？全國一起當三期」、「世界要怎麼跟上台灣？把人民當白老鼠」、「白老鼠打了才有報告」，也有許多網友用嘲諷陳時中的方式回覆「你這樣講很不健康」、「你這是不健康的態度」、「你的想法很卡通」。