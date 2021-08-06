龍潭警分局自上月1日起至8月31日止辦理2021年暑期保護青少年「青春專案」活動，除了在臉書專頁舉行有獎徵答外，近期更與「福祐汽車」及龍潭觀光工廠「手信霧隱城」共同舉辦「同學，聽我說-反毒金句大挑戰」讓青少年在疫情的暑假也能在家動起來。

龍潭警分局表示，透過「同學，聽我說-反毒金句大挑戰」希望青少年以「反毒」、「拒毒」為起點，在創造屬於自己的反毒金句時，同時思考毒品帶來的危害，並指出，15日前只要透過填寫線上表單投稿，就有機會獲得價值新臺幣1000元至2500元不等之禮券、手信霧隱城免費入場券以及分局限量版神秘小禮物。

龍潭警分局分局長陳清華呼籲，暑假期間已破獲多起販賣及持有新興毒品咖啡包案件，民眾切勿跟風涉案，除了毒品危害，並指出，疫情影響，詐騙報案人數飆升，其中以「假投資」、「假網拍」以及「假求職」為最大宗，提醒民眾切勿輕易相信來源不明的投資管道，倘若民眾有疑問時可直接撥打反詐騙165專線洽詢，以免上當受騙。