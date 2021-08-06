國內疫苗短缺，台北市長柯文哲今在防疫記者會上難忍情緒痛罵，不能接受民進黨故意拖延疫苗，讓700多條人命犧牲，把國民生命當賭注。

柯文哲批評，關於近期疫苗，媒體相當有計畫的認知作戰，常把我在臉書上寫的每行字拿出來討論，說我唱衰台灣、不支持台灣生技產業等訴諸民主主義來攻擊我，而我身為台灣人當然支持台灣生技產業，台灣可以有自己的疫苗，但我不能接受的是，民進黨為了實現目的，故意拖延讓WHO國際認證的疫苗無法進入台灣。

柯文哲痛批，這次疫情犧牲了700多條人命，這個我實在無法接受，AZ疫苗可以跟日本買，真的需要拖這麼久嗎？還有，陳時中面對媒體的提問，不是閃躲就是傲慢的回答，這也是不能接受的。

柯文哲強調，台灣國產疫苗有2支，無法理解為何如此偏愛「高端」，柯說，在台灣要做臨床三期試驗，在感染率很低的情況下不好做，世界上已經有7支以上國際認證疫苗，還要再拿1支來做，不管好壞，常常在醫學上是這樣，只有當你講不出更好的方法，我們才會接受一個不得已的方法。

柯文哲表示，不管基於醫學、倫理或科學，我們都無法理解民進黨政府在疫苗上到底在搞什麼鬼？我是一個醫生也是學術界的人士，所以我非常反對民進黨政府每天在帶風向。

柯文哲強調，我們當然支持台灣的生技產業，當然希望有自己的疫苗，但是我們不支持把國民的生命拿去當賭注；柯說，我們很清楚，民進黨是在阻擋國際上認證的疫苗進入台灣，我很少這麼生氣講話，我非常反對每天晚上那些政論節目的認知作戰，我不接受。