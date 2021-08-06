大坑3號登山步道邊坡大面積崩塌，全線路段緊急封閉。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑3號步道崩塌緊急封閉 9、9-1及10號步道持續封閉施工。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

近日連續豪大雨，台中市大坑山區土壤水分趨於飽和，大坑3號登山步道傳出災情，里程約0K＋610處邊坡無預警崩塌，大量土石傾瀉而下，影響民眾登山安全。台中市政府緊急封閉大坑3號步道全線路段，預計今年11月底整修完成，整修期間請民眾勿擅闖，以免發生危險。 台中市觀旅局表示，大坑共有12條步道，其中3號步道邊坡崩塌已封閉，另今年6月豪大雨造成9號、10號等2條登山步道邊坡損壞，目前正封閉整修中，而9-1登山步道則因木棧道設施老舊不勘使用，亦封閉整修中。

觀旅局說明，9號、10號及9-1等3條步道整修工程原定9月底完工，但因近日天候影響，無法進場施工，加上豪大雨造成部分邊坡損壞範圍擴大，整修工程約需增加1個月，預計今年10月底開放民眾使用。

觀旅局指出，大坑步道以不破壞生態環境及天然木材進行建置，較容易受天候因素影響而有損壞；為提供民眾安全的登山場所，封閉步道進行整修，施工期間切勿闖入，市府會加速趕工，縮短封閉時間，也呼籲登山遊客配合施工改走其他優質步道，造成不便，尚請見諒。