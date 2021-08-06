F-35扮紅軍敵機

美國空軍在高端訓練中，已經讓F-35A隱形戰機開始扮紅軍。在內華達州奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）最新的紅旗演習（Exercise Red Flag）中，這款5代戰機首度模擬敵軍，以提升美國空軍面對中俄等主要潛在對手威脅的應對能力。

據《動力》（The Drive）網報導，美國空軍證實，雖然F-35在先前的紅旗演習中，被用來輔助紅軍戰機，但從未直接扮演敵機。不過，在從7月19日—8月6日舉行，有15支飛行中隊，以及全美超過2200名人員參與的紅旗21-3演習中，這已經改變了。

奈里斯空軍基地的第64侵略者中隊（64th Aggressor Squadron）指揮官芬肯斯塔特（Chris Finkenstadt）說，基於重心在大國競爭，為了確保讓藍軍能備戰，因此他們需要盡量營造最貼近的氣氛。

主管第64侵略者中隊的第57作戰支隊（57th Operations Group）指揮官米爾斯（Scott Mills）說，歸根結底，他的任務就是不讓藍軍好過，而要盡量讓他們受最嚴格的考驗。他強調，要做到這點，就是讓F-35加入戰鬥。米爾斯指出，F-35將讓藍軍特別難以達成目標。他們必須竭盡所能，才能達到目的。