永野芽郁（左）和室剛在《秘密內幕-女警的反擊-》中飾演派出所上司與下屬。（WAKUWAKU JAPAN提供）

21歲日本女星永野芽郁日前不慎感染新冠肺炎，休養2周後終於康復，5日宣布復工，她在推特向粉絲報平安：「大家好久不見，在身邊許多人的幫助下終於能再度開始工作。讓大家擔心了真的非常抱歉，也向一起工作的人致歉。我會充滿元氣的繼續努力，更感謝大家傳訊息為我加油打氣！」

她與戶田惠梨香合拍的日劇《秘密內幕-女警的反擊-》，改編自原著暢銷百萬本的同名漫畫，開播後大獲觀眾青睞，空降觀眾滿足度冠軍，更名列2021年最有趣作品前茅，故事描述派出所基層員警的酸甜苦辣，劇中發生的都是日常生活有可能會遇到的案件甚至社會問題，與其他硬邦邦的刑警劇大大不同，除了每位演員都相當到位之外，戶田惠梨香、永野芽郁、西野七瀨等3位女神齊聚一堂，隨著劇情發展甚至還有共擠一床的畫面，成為劇情之外的另一個「滿足點」。

而渾身都是幽默戲胞的演技派男星室剛，繼《大戀愛》後再度與前妻戶田惠梨香合作，而永野芽郁去年則在《寵女青春白皮書》飾演他女兒，這回不但重逢，還同在一個屋簷下，此外，在本週日播出的第1集中，所有警員集合實施「裝備檢查」的橋段，2位女主角的內心話以及突如其來的動作，讓現場宛如綜藝節目「不能笑」的現場，該片段在官方YouTube頻道更突破300萬次點閱。該劇8日起，每周日晚上11點在WAKUWAKU JAPAN首播、每周五晚上10點重播。