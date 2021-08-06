八德消防分隊也將最關鍵那顆球設計成住警器，搭上時事熱潮宣傳住家防火安全。（八德消防分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

奧運羽球男雙最後關鍵一球判定為在界內而奪下金牌，桃園市第一救災救護大隊八德區消防隊也發揮創意，將麟洋配的奧運金牌圖改為消防宣導圖，分隊長直呼，搭上有共鳴的時事，才能鎖住民眾的目光，達到消防安全宣導的效果。

八德消防分隊長李家旻表示，IN的那顆球如此關鍵，讓他想起住宅用火災警報器是負責守護家中消防安全，也是如此關鍵，因此將最關鍵的那顆球設計成住警器，順便搭上時事熱潮。

「羽球男雙麟洋金牌振奮每個人的心！」，大湳消防分隊同仁李文堯熱愛羽球，他說，在網路上有看到其他人製作的金牌壓線圖，與分隊其他同仁聊天時，竟發現羽球場圖案和房屋意象非常相似，因此發想將左邊改變為浴室、右邊做為陽台。

李文堯也再次呼籲民眾，安裝燃氣熱水器要找安全品牌、定期檢修、安全安裝、安裝正確形式、保持通風，才能保全居住安全。

茄苳消防分隊長鄭仁豪則說，住宅用火災警報器是居家防火的守護神，只要及早聽到警報聲，就能增加火災成功逃生的機率，因此便將壓線球改為球型住警器的圖示，增加趣味感。

第一救災救護大隊長賴志忠表示，雖然這段疫情期間暫停與民眾直接接觸的宣導活動，但各消防隊仍透過網路社群方式加強宣導，這次各分隊運用時事發揮創意製作宣導圖文，希望在居家防疫期間可持續加強民眾的防災意識。

賴志忠也提醒，因應疫情關係，消防隊暫停至民眾家中安裝住警器，但仍歡迎民眾至各轄區分隊領取，建議可先致電確認是否符合資格。