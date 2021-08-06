國立中山大學配合110學年新設「全英語通識教育菁英學程」，「全英語卓越教學中心」6日上午揭牌，針對大一至大三學生規劃學習跨學科議題和探究方法，全面提升英語閱讀、寫作、科學、分析、批判性思維及溝通技能，並透過實習場域發揮英語溝通能力，增進國際觀與職前實務經驗、建立國際聯絡網。

揭牌典禮現場，澳洲駐台北辦事處、墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處、美國在台協會高雄分處、美國芝加哥州立大學相關貴賓皆線上出席見證並致賀詞。

校長鄭英耀表示，因應全球化與政府2030雙語國家政策，該中心除涵納英語文教學中心的組織與功能，更著手於審核、開發有效率的大一英文教學方案，以歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構為標準，加強學生的聽、說、讀、寫，中心也負責全英語教學指引、提升、規劃和課程開發，以及專業英語文、學術英語文課程的推廣，系統性地培養學生的英語能力。

全英語卓越教學中心團隊由新任執行長、西灣學院教授兼副院長李香蘭帶領，李香蘭是資深語言專家，在美國擁有豐富的教學和行政管理經驗。

李香蘭表示，「全英語通識教育菁英學程」由豐富的跨學科通識教育課程組成，總共包含 16 個學分，專為全英語學士班學生，或來自其他學院、具備中級以上英語文程度學生（包括轉學生）所設計的系列課程。

學生將學習跨學科的重大主題、議題和探究方法，發展並提高閱讀、寫作、科學、分析、批判性思維及溝通技巧。每學期也將舉辦菁英學程成果發表會，讓修讀學生分享研究和學習成果，同時提高他們的英文會話和演說技巧，並透過英文服務學習課程為學生提供將英語溝通技巧付諸實踐、發展全球視野、建立專業網絡以及職業前技能的機會。