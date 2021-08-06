警方反恐演練要求質量並重，以增加反恐應變能力。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

行政院斥資5.5億元籌設警政署反恐訓練中心，但外界依審計部總決算審查報告，質疑訓練中心的使用量偏低淪為蚊子館。警政署6日澄清，自2017年至2020年，反恐訓練中心已辦理反恐演習及聯合訓練合計31場次及6909人次，以求訓練質量並重、戰術戰技兼備，厚植反恐應變能量。

警政署強調，反恐訓練中心，場域著重於反恐菁英訓練，非一般員警常年訓練。反恐訓練充分運用質量並重，持續強化指揮官反恐戰術指揮能力-質的訓練，及精實維安特勤部隊戰技-量的訓練，結合國際反恐情勢及恐攻案例，透過維安特勤部隊與縣市特殊任務警力辦理聯合演訓，強化中央與地方合作默契。

警政署表示，為強化指揮官臨場指揮判斷及應變能力，警政署透過專業設計提供反恐戰術訓練，2019年參考美國「城市之盾（Urban Shield）」反恐演訓精髓，辦理靖勇專案高階指揮官反恐演訓，期程演練2個月，累計人數達1616人次，正式演練406人次，並要求警察局副局長以上幹部到場觀摩。去年也辦理高階指揮官反恐演練計6場次，今年辦理反恐演練3場次，以提升各警察機關幹部反恐作戰指揮及戰術能力。

警方透露，反恐演訓除期前籌備工作外，尚須相關指參作業，包括人力、物力整備及不斷演練，期程均需2至3個月，才能讓演訓活動順利完成。去年雙十國慶，警政署維安特勤部隊在總統府前實施直昇機垂降及公車反劫持人質營救演訓，就是在反恐訓練中心訓練。