彰化家扶中心今年受到本土新冠肺炎嚴峻疫情波及，募款情形比去年更困難，6日獎助學金募款記者會讓，仍有許多善心人士、企業出席踴躍捐款助學。（謝瓊雲攝）

彰化家扶中心今年受到本土新冠肺炎嚴峻疫情波及，募款情形比去年更困難，6日獎助學金募款記者會讓，仍有許多善心人士、企業出席踴躍捐款助學。（謝瓊雲攝）

偏鄉新住民單親兒逆爭上游 兄弟齊上研究所

彰化家扶中心為今年800名優秀家扶學子募集獎助學金，6日在員林服務處表揚10名金榜題名、順利升學的學生代表；23歲陳學義4歲時就喪父，在家扶一路相伴下，今年他與弟弟陳健輝雙雙考取研究所，盼畢業後能進入外商公司任職，早日改善家境。

陳學義表示，母親馬玉芳是緬甸華僑，婚後與丈夫連生4子，不料丈夫卻因工安意外過世，只能一肩扛起家計，獨力扶養4名幼子；母親在YMCA課照中心擔任安親課輔班老師，很重視教育，且很開明讓孩子自由發展興趣，加上有家扶大家庭、教會的帶領，4兄弟全都讀到大學，也都很正向積極，沒有學壞。

接受家扶資助19年，陳學義從彰化高中考上交通大學電子物理系，大學期間對資訊課程產生興趣，在家扶精英培植方案補助學費購買考試題庫，苦讀自學，今年順利考上台大電機工程系資安碩士班；多益考了800多分的他，未來想進外商公司任職，更希望能爭取國外留學、進修機會，開拓眼界。

今年從長庚大學醫務管理系應屆畢業的健輝，則以第二名的成績直升醫務管理所，同時錄取智慧醫療創新碩士學程，他認為智慧醫療將是未來主流，盼畢業後進入相關行業，有更好的發展，回饋母親的栽培與社會的幫助。

彰化家扶中心主任王震光表示，彰化家扶目前扶助3200名弱勢兒少，每年有近800人因升學就學，需要約800萬元獎助學金，去年以來因疫情捐款銳減，今年爆發本土群聚以來，大額捐款更是大幅縮水，三級警戒期間更連擺攤義賣募款活動都被迫取消。

王震光說，許多家扶兒無畏逆境力爭上游，停課不停學期肩以最簡陋的數位設備完成學業，且考取一流高中、大學和研究所，距離教育脫貧只差最後一哩路，他呼籲各界「疫起傳愛、投資家扶兒」，以實際捐款行動踴躍投資助學脫貧計畫。