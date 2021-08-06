女星曾莞婷出道初期有多部戲劇演出，卻沒有被觀眾記住，直到2010年起在鄉土劇八點檔出現，把壞女人演得維妙維肖，讓她獲得「台劇女神」和「八點檔女神」稱號；近年曾莞婷轉戰偶像劇和電影，意外變成另類收視保證，而她去年在信義區買下實價登陸超過8千5百萬元的豪宅，日前她的助理驚喜曝光內部，網友一看忍不住讚嘆「好大的皇宮」。

39歲的曾莞婷是華岡藝校戲劇科畢業的，從1998年她就開始在一些電視劇上客串，2001年就已經能演女主角，卻都沒成功大紅大紫；2010年時鄉土劇正火，曾莞婷也投入鄉土劇領域，在2013年把壞女人完美詮釋，才讓她知名度大開，有外貌也會演戲，瞬間成為國民女神之一。

曾莞婷在信義區豪灑超過8千5百萬元左右置產，目前房子正在裝潢中。(圖/ 摘自曾菀婷YouTube)

曾莞婷豪宅完工示意圖。(圖/ 摘自曾菀婷YouTube)

靠著八點檔的工作，及近年轉型拍偶像劇和電影賺得錢，曾莞婷不僅還清家裡負債，去年更在信義區置產，買下實價登陸超過8千5百萬元的豪宅；昨（5）日曾莞婷YouTube頻道更新一則影片，她的助理帶著設計師直擊她正在裝潢的豪宅內部，雖然目前還只能看到粉刷中的牆壁和各種管線，但屋內非常寬敞，影片中也有分享完工後的示意圖。

曾莞婷還在IG開玩笑要開除曝光她豪宅內部的助理。(圖/ 摘自曾菀婷IG)

曾莞婷豪宅示意圖除了該有的落地窗、大沙發或地毯等等，她還替心愛的媽媽設計麻將間，供她休閒玩樂，甚至還有幫助理留一間房，相當暖心；有趣的是，曾莞婷豪宅內部裝潢曝光後，她也在IG限時動態開玩笑，說要把出賣她的員工開除，而不少網友看到還在裝潢中的豪宅，就已經忍不住讚嘆「好大的皇宮」、「女神裝潢後的新家一定很美又舒適」。