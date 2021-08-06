王瞳與真假老公艾成、許仁杰同台。（民視提供）

胡瓜跟白家綺主持的歌唱選秀節目《台灣那麼旺》邀艾成、許仁杰擔任來賓。（民視提供）

民視歌唱選秀節目《台灣那麼旺》特別為青少年組企劃了《同學會合作賽》邀請曾經過關的小朋友來擔任參賽者的神隊友以及《全能藝人合作賽》，第1集找來8點檔《多情城市》男神許仁杰及10點《新兵日記》男神艾成一較高下，許仁杰與麗小花演唱《幸福的寄望》，艾成特別挑聲線與他相同的吳俞瑩演唱《製造浪漫》，為各自的選手比賽拿獎金，兩位歌唱比賽出身的歌手，一出場強大的氣勢讓主持人胡瓜與白家綺說「比賽型歌手前輩」來親臨指導，兩位都是唱而優則演，比賽比出一片天的歌手。

沒想到許仁杰與艾成一出場，調皮的主持人胡瓜安排了神秘嘉賓來獻花，正當艾成跟許仁杰一頭霧水時候，沒想到王瞳從後台捧著一束鮮花走出來，嬌喊「老公加油」卻把手上的花獻給「許仁杰」，讓一頭霧水的許仁杰當場嚇歪，艾成還表演了「綜藝摔」，王瞳說難得來跟老公站台，就想了一招跟「真假老公」一起站在台上紀念一下，搞笑把花送給《多情城市》中假老公許仁杰。

王瞳說跟艾成一起上節目的感覺很棒，也曾經代班主持過節目，看到熱愛唱歌有夢想的人，都有藝術家性格，覺得很熟悉，因為家裡也有一位很會唱歌的歌手，覺得與有榮焉很驕傲。王瞳在錄影時當起老公艾成小助理，彩排時還在旁邊默默注視著他，大讚老公的歌聲與音樂是「人樂合一」，超專業水準讓她樂當小歌迷。