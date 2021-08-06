台61線旁的文蛤池，水已漫過內堤。(劉秀芬攝)

連日豪雨，台南北門、將軍、七股沿岸養殖魚塭水質鹹度變淡，部分養殖業者表示，水質鹹度已經到淡到臨界點，文蛤、牡蠣、白蝦都受影響，加上近日逢大潮，雨再下下去，無海水可抽換，蝦貝類恐怕都會死亡。

台南縣漁會總幹事陳崇德表示，大雨一直下、海水變淡，首當其衝的就是七股潟湖的牡蠣，以及附近的文蛤養殖池，雖然目前沒有立即性的死亡出現，延遲性的影響幾天後才會發生，加上白蝦、草蝦快收成的，這星期雨再繼續下，將對養殖業造成重大影響。

養殖業者翁炎棋表示，位於台61線旁的文蛤池，水位已經比平常漲了60至100公分，甚至漫過魚塭內堤，魚塭水質鹹度已經到降到千分之10，有的池已經降到千分之8，恐怕只能再撐1個星期。

另一名業者戴全慶表示，2019年8月豪雨造成七股多名養殖漁民重大損失，近月來豪雨不斷，魚塭水位暴漲，農民都等著放晴後要抽海水換水，現又逢二期稻作供灌期，最怕烏山頭水庫從供灌水路放水，到時圳溝的水又被沖淡，因此也懇請農水署為養殖業者著想，近兩星期內不要從供灌水路放水。

農水署嘉南管理處表示，七股地區農田上一波供灌已於7月28日間斷，故無灌溉水流入排水或潟湖，七股地區農田已完成整田灌溉，下一次七股灌溉時間，管理處也會視降雨量，以及考量農業、養殖業需求，慎重檢討供灌時機。