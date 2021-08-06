父親節將屆，台中市市長盧秀燕6日至中友百貨視察美食街防疫作為，業者依據防疫指引於出入口加強人流管理，落實梅花座或加裝隔板、實聯制、公告容留人數等強化防疫措施。盧秀燕說，降級後第1個重大節日，百貨賣場人潮有增加趨勢，呼籲業者、民眾配合落實防疫，不能鬆懈。

「慶祝父親節，防疫也不能掉以輕心！」盧秀燕指出，國內疫情警戒降為2級，台中市政府7月27日宣布餐飲限制性開放內用，依防疫指引，出入口須加強人流管理，落實梅花座或加裝隔板、實聯制、顧客除在座位上用餐外，仍應全程佩戴口罩。此外，各點餐櫃位也須遵循防疫相關規定每日定期消毒。

盧秀燕感謝業者配合，原本中友百貨美食街可容納600人，但降載至160人，賣場並設置社交距離管理員宣導顧客保持1.5公尺的安全社交距離，以及所公告的容留人數等防疫指引。維持場內1人2.25坪的空間及做好總量管制，避免群聚情形。

經發局指出，繼市府擴大實施百貨、大型賣場社交距離宣導員，定時巡視走動或廣播提醒消費者保持安全距離後，7月27日起因疫情警戒調降，中市宣布百貨賣場美食街，採限性制開放內用原則，感謝百貨公司、大型賣場均配合加強落實防疫規定，讓消費者消費、用餐更安心，市府將持續加強稽查，避免防疫鬆懈。

中友百貨說，疫情期間，賣場積極落實顧客防疫措施，包括佩戴口罩、入口處量測體溫、落實實聯制及人流控管，提供酒精消毒乾洗手外，另訂定餐廳設置容留人數，採梅花座或隔板設置方式，而場所相關服務人員與工作人員，每日需體溫量測及健康狀況監測。

為因應父親節檔期來臨，中友百貨將派人定期巡查宣導顧客保持社交距離1.5公尺，賣場亦利用APP整合線下活動，民眾可避免人潮聚集於線上採購，同享賣場的優惠活動。

另現場媒體問到，行政院規劃推出振興五倍券，台中市府如何因應，盧秀燕表示，中央還在籌備中，市府也在內部研議中，屆時再向大家宣布。