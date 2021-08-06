國民黨前主席、新北市前市長朱立倫（站立者）已宣布參選黨主席，6日下午前往國民黨新竹縣黨部，說明參選理念。（莊旻靜攝）

國民黨前主席、新北市市長朱立倫已宣布參選黨主席，6日下午前往國民黨新竹縣黨部，說明參選理念。（莊旻靜攝）

國民黨前主席、新北市前市長朱立倫日前宣布參選黨主席，6日下午前往新竹縣黨部，拜會國民黨幹部，他在會中也直指，他不爭個人名利、搶任何權力，只求拚盡全力，改變民進黨靠1450、網軍惡劣執政宣傳的現狀，2022年地方選舉即將到來，他期許透過團隊的力量、各界的資源打勝仗。

朱立倫在立法委員林思銘等人陪伴下，為國民黨新竹縣黨部舉辦會談，林思銘指出，朱立倫已經宣布參選（黨主席），現在時刻非常艱困，出來選黨主席是艱鉅的任務，黨主席選舉也是重中之重，也是能帶領國民黨重返執政的領導人。

朱立倫表示，他不是候選人，但他會像總教練一樣，把團隊帶起來、發揮作戰力，他認為，無論是黨部主委陳見賢擔任主委，或是他參選黨主席，都不是為了權力，而是為了付出，期望能整合大家的力量，匯集社會的資源、各界的資源，讓國民黨更強更好。

朱立倫也坦言，去年初總統大選「我們失敗了」，他當時是競選總部的主任委員，和國民黨總統候選人韓國瑜一樣心情都很難過，黨主席選舉時，他的好友郝龍斌宣布要參選，他覺得很好，而現任黨主席江啟臣也說年輕世代要承擔，「我們都支持」。

最終大家選擇江啟臣，朱立倫說，這一年來他也用前黨主席的身分協助，希望國民黨更好，不過這半年多來，從萊豬、防疫話題，社會對國民黨有些焦慮、擔憂，但朱立倫說，批評國民黨、焦慮的人，更是支持者，在這種狀況下，都要團結起來。

2022年選舉即將到來，朱立倫期望，國民黨這個招牌能使各層級候選人都以國民黨為榮，國民黨給予最大的支持和助力。朱立倫也說，不管打疫苗、紓困等，民進黨執政荒腔走板，搞得天怒人怨，作為國民黨還有很多努力的空間。

朱立倫認為，國民黨在中央還有38席立法委員，地方執政14個縣市，民間還有很多支持的力量，朱立倫期望未來要發揮國民黨的戰鬥力，用領導和協調力整合起來，讓社會看到並相信國民黨一定改變、重返執政。