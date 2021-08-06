高雄6日無新增本土確診個案，市長陳其邁開防疫記者會宣布高雄目前已累計接種超過100萬劑疫苗，整體疫苗覆蓋率達38％。陳其邁也在記者會上承諾，未來中央若發放振興券，高雄會再另外加碼，以先前夜市券、商圈券或是時時送等方式，來刺激民眾消費，實質幫助小商家和餐飲零售業。

針對媒體提問，中央喊出可能再發振興券後，目前雙北已經喊話，如果「振興券」出來會加碼，高市府的作法為何？陳其邁表示，這會分成兩個部分，一是紓困，一是振興，紓困必須針對特定衝擊行業，假如能再加碼，可讓受困產業能有更多照顧。

陳其邁進一步說明，振興部分希望能雨露均霑，在疫情穩定之後，可以讓相關消費增加，藉此帶動內需產業，若中央推出振興券後，會再加碼搭配夜市券、商圈券或是時時送等，利用更多刺激消費的手段，來實質幫助小商家和餐飲零售業，並發揮與中央振興券的加乘效果，民眾可以拭目以待。

陳其邁也表示，目前疫苗持續接種，累計到6日已經施打超過100萬劑，也就是說高雄276萬人口，已經有38％的市民接種過疫苗。