本土疫情趨緩，北市繼開放國小暑期活動後，市長柯文哲6日宣布，自16日起進一步開放國高中職暑假活動，以校內學生、每班上限30人為主，活動以半天為優先，幼兒園從10日起依空間可收托至9成，滿足家長托育需求。

柯文哲今宣布國高中職暑假活動自16日起開放，活動範圍以校內、室內、固定座位和成員為原則，每班30人為上限，活動以半天為優先，減少吃飯機會，若要吃飯就使用盒餐、隔板，返校訓練技能檢定，每日不得超過4小時。

他指出，師資以接種疫苗滿14天為優先聘任，或必須有3至7天內快篩或PCR篩檢陰性證明。

台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

柯文哲說，幼兒園、安親班10日起進一步開放招收人數到9成，室內活動空間面積每生至少2.25平方公尺，餐飲部分也以個人套餐為主。

此外，柯文哲表示，解封過程中，市府有很多不同局處權管場域，難免會標準不一，所以訂出各機關場域停業規範，北市所有機關場域有確診者足跡一定要停業清消，3天內就停業24小時，超過發病日前4天，清消後隔日就可營業，確診者在活動區域或樓層甚至感染周邊的人，屬高風險區，就必須加強清消並至少停業3天。