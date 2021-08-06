台灣疫苗短缺，台北市政府研議自購疫苗，但因涉及各種問題，北市府將在一周內舉辦傳染病防治諮詢會，邀集專家討論及評估台北市是否該自購疫苗，台北市副市長蔡炳坤表示，中央向國際採購5481萬劑疫苗，但只來了364萬計僅0.06％，國人接種疫苗需求不足，北市必須思考要自購疫苗。

蔡炳坤說，第四波疫苗到今天打完，下周第五輪繼續接種，但國內疫苗進入枯水期，北市府也持續討論是否要自購疫苗，但自購疫苗涉及很多問題，包括編列經費、可行性等問題。

但只來了364萬計僅0.06％，國人接種疫苗需求不足，北市必須思考要自購疫苗。（北市府提供／游念育台北傳真）

蔡炳坤指出，首先，要考量自購疫苗需求性，中央向國際採購疫苗達到5481萬劑，雖然進來只有364萬劑、僅0.06％，但若都進來，對我們來說是否有需求性，且世界各國都開始為民眾接種第三劑。

蔡炳坤說，接著還要考慮自購疫苗可行性，有3個民間單位要送給中央政府疫苗，但都是由中央來分配，北市如編經費買疫苗，可否留給市民接種，恐怕牽涉「戰略物資」問題，因此，近期會舉辦傳染病防治諮詢會來討論。

蔡炳坤說，北市府評估採購疫苗至少要60億元的預算，也是為是否編列經費做參考，8月底就要把預算送到市議會，一定要充分說明，來爭取議會支持。