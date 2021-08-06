聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）周四表示，美國經濟正快速復甦、勞動力市場持續改善，聯準會的寬鬆貨幣政策可能比一些人所預期的更早開始退場。

在智庫美國企業研究院（American Enterprise Institute）舉行的線上活動上，沃勒表示：「我非常看好經濟將復甦，我們可能會比其他人所預期的更早收回寬鬆貨幣政策」。

他表示，他對將在周五發布的7月非農就業報告和下月初發布的8月就業報告寄予厚望，並重申在把疫情期間退休的近200萬人納入考量後，到今年9月，美國就業市場將恢復約85%在疫情期間流失的工作。

此外，他認為最近的通膨壓力將是暫時的，但仍有持續時間比預期更長的風險。沃勒表示其基本預測是「我們看到的通膨在某種程度上是暫時的，今年第四季物價壓力將有所緩解」。

他在周一表示，如果未來兩個月的就業報告均如他預期，即就業增加80萬～100萬人，聯準會就可能在10月開始縮減對經濟的支持，他強調「必要時，可能在2022年升息」。

此外，沃勒周四在談到數位貨幣時表示，沒有理由認為全世界會搶購中國或其他任何國家發行的央行數位貨幣（CBDC）。他表示，，央行數位貨幣可以解決的許多金融挑戰都已經被其他政策所解決，他對於CBDC能否改善美國支付系統感到懷疑。

聯準會官員對於創立CBDC的利弊得失意見分歧。另一位聯準會理事布雷納德（Lael Brainard）上周曾表示，當中國和其他主要國家推續推進自己的數位貨幣時，美國將面臨落後的風險，「如果世界上其他主要司法管轄區都有自己的CBDC，而美國卻沒有，我將無法理解這一點」。