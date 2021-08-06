專業伺服器機殼廠勤誠（8210）公告7月合併營收為新台幣7.89億元，較去年同期增長8.0％，創歷年同期新高，創單月歷史第三高；累計1-7月營收為新台幣49.46億元，年增15.9％，為歷年同期新高。勤誠表示，受惠於產業需求增溫、客戶訂單發酵，中美兩大區域營收貢獻持續成長，尤以美系客戶成長力道更為強勁，今年可望達成營收逐季成長暨全年雙位數增長；另針對今年以來零組件供貨緊張局勢，公司已積極掌握料況，確保營收獲利穩健發展。今年全年的伺服器機殼出貨目標為190萬台，年增26%。

勤誠的嘉義新廠今年第四季將啟動試產，產能將於2022年逐步開出，今年底的試產月產能約1~2萬台，明年底希望能達到5萬台，2023年則希望達到全產能10萬台／月。屆時可望進一步整合研發與製造資源，持續發揮高度客製化與彈性製造優勢，優化客戶服務，將可建立勤誠從「制訂產品規格、自主研發到專業製造」的一條龍服務，滿足不同客戶對於伺服器機箱的多元產品需求。

DIGITIMES Research指出，2021年第二季受IC、零組件短缺影響，全球伺服器出貨量季增僅9.2%；考量市場需求仍相當強勁，預期第三季全球伺服器出貨量可望季增達13.3%，主要來自美系及中系大型資料中心建置計畫、企業客戶雲端/AI/高速運算等需求持續升溫，以及新一代CPU機種採購力度增強等驅動要素。勤誠表示，除雲端需求延續，因應5G、AIoT持續增長的市場需求，勤誠於7月份推出三款新品，包括邊緣運算伺服器機箱、Side Load儲存伺服器機箱、直立可轉機架式伺服器機箱，市場關注度及客戶詢問度高，中長期邊緣運算伺服器的營收貢獻將更為明顯。