IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)受惠需求暢旺及漲價效應顯現，2021年7月合併營收雙位數「雙升」衝上91.18億元，連3月改寫新高。公司對下半年旺季營運維持樂觀，並透露至2025年多數ABF載板產能已被預訂，積極擴產效益將逐步顯現。

欣興公布2021年7月自結合併營收91.18億元，較6月81.38億元成長達12.05％、較去年同期76.35億元成長達19.41％，連3月改寫新高。累計前7月合併營收549.72億元，較去年同期499.13億元成長達10.14％，續創同期新高。

欣興發言人沈再生表示，第三季步入傳統旺季，包括載板、高密度連結板（HDI）及軟板需求均明顯增加，預期載板稼動率維持實質滿載水準的70～75％，HDI提升至80～90％、其中僅軟硬結合板（RFPCB）約70～80％較弱，PCB估約80～90％、軟板約70～75％。

欣興2019～2022年資本支出約990億元，其中85％用於載板、75％用於台灣，預期每100億元資本支出，可增加年營收50～80億元、折舊費用增加約14億元。沈再生透露，至2025年的多數ABF載板產能已被客戶預訂，看好今明2年營運逐步提升，2023年效益更明顯。

投顧法人看好欣興第三季營收季增7～9％、毛利率挑戰20％的13年半高點，帶動稅後淨利季增達3成，與營收同步創高。全年營收估成長逾1成，毛利率挑戰近14年高點，帶動稅後淨利跳增逾6成，與營收同步創高，每股盈餘（EPS）估約5.9元。

同時，投顧法人調升欣興明年營運展望，預期營收可望成長逾15％、毛利率挑戰逾22％新高，將獲利預估調升15％，看好獲利可望成長逾1成、每股盈餘估達約7.61元，維持「增加持股」評等、目標價自152元調升至175元。欣興不評論法人評估數據。