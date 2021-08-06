元大金(2885)今天公布獲利，引起外界關注的是，旗下元大證券包銷陽明(2609)現增認賠殺出，不但導致元大證券獲利縮水，增資股在市場上狂拋，也成為陽明7月29日再次被關緊閉的助力之一。

元大金今天公布7月獲利，單月稅後淨利27.21億元，累計前7月稅後淨利223.81億元，每股盈餘1.84元。子公司獲利部分，元大證券今年以來受惠於成交量大增、加權指數再創新高，獲利表現強勁，上半年稅後淨利138.95億元，平均一個月獲利超過20億元，甚至有幾個月超過30億元。

而公布7月稅後淨利13.07億元，低於上半年每月平均值不少，元大金在公告中強調，7月餘額包銷陽明現金增資認購股票部位業已全數出售，相關損益已認列7月合併稅前淨利及母公司業主稅後淨利。累計元大證券前7月稅後淨利152.01億元，每股盈餘2.54元。

根據先前的資料顯示，包銷券商中，元大證券承銷12.5萬多張，7月20日陽明現增股上市買賣，市場爭先恐後賣出，當日差1檔跌停，元大證券及其他包銷券商都認賠殺出，元大張數最多，後續在市場上賣出，也導致陽明股價一路下滑，多次被列為注意股票，7月29日開始被20分鐘撮合交易，這次現增案對陽明股價及元大證獲利可說殺傷力不小。