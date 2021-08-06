1名未交過女友的男網友表示，他經常收到1名大學學妹的關心簡訊，對方還曾主動說想借住他家，他拒絕說「我的床要留給初戀女友睡的」，之後對方甚至常到他家借用浴室洗澡，他說家中浴室是透明玻璃、可以從外看到裡面，他則用布簾擋住玻璃，絲毫不懂對方的暗示；其他網友則笑說這應該是作夢，「炫耀文無誤」。

1名網友在臉書「爆料公社匿名館」發文表示，他的1名大學學妹經常主動傳訊息關心他，還會不時打電話或用臉書傳訊息問他在幹嘛，某次對方還問說因為家裡距離學校很遠，能不能借住他的套房一學期，他則拒絕對方說「不可能，因為我的床是要留給我女朋友睡的，是要留給初戀女友的」，雙方因此冷戰一陣子。

男子頻收到學妹的交往暗示卻未意會，對方甚至到他的租屋處洗澡，他則說家中浴室是用透明玻璃，要用布簾稍微擋住。（翻攝自臉書「爆料公社匿名館」）

該網友說，後來他與該學妹關係比較好一點，對方偶爾會到他家借用浴室洗澡，他說「重點是我租的房子廁所窗戶是透明的，外面的人可以看到廁所內狀況」，他因此會拿簾子稍微遮住窗戶，還跟對方說會一直看著電腦螢幕、不會偷看，他甚至爆料說該學妹進入浴室時都不會鎖門，就直接脫衣服洗澡起來。

該網友說，「我該怎麼辦呢？魯蛇我是個內向的男生，不知道該怎麼面對這種事情？」其他網友則笑說是炫耀文，「在做夢嗎」、「為什麼要一直做夢呢」、「睡吧，夢裡什麼都有」；也有人建議他如果喜歡對方就勇敢告白，不然就誠實告訴對方自己的想法，否則這種互動太奇怪了。